أسطورة مانشستر يونايتد سكولز: برونو فيرنانديش أفضل مني

تألق كبير للبرتغالي

أشاد أسطورة مانشستر يونايتد بول سكولز بلاعب الفريق الحالي برونو فيرنانديش واعترف بأنه تفوق عليه من حيث المستوى الفني.

ومنذ وصوله في يناير الماضي، تسبب فيرنانديش في نصف أهداف مانشستر يونايتد خلال هذا العام.

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وقال سكولز مع موقع النادي الرسمي: "ما يقوم به رائع للغاية حقيقة، أعتقد أن منذ وصوله ويونايتد يمكن أن يكون في صدارة الترتيب".

وأضاف: "إذا فاز باللقاء المؤجل وجمع نقاطاً أكثر من ليفربول، سيكون أمراً غريباً بالنظر للبداية السيئة للفريق هذا الموسم".

وأكمل لاعب الوسط السابق: "الأرقام التي يقدمها برونو غير طبيعية، لنتمنى أن يكمل على هذا المنوال، هو أفضل مني ومختلف عني".

وواصل: "هو يسجل الأهداف ويصنع أكثر مما أنا كنت أفعل، كنت سأحب أن أزامله، اللعب خلفه كان ليكون رائعاً".

وختم: "قبل وصوله يونايتد كان يعاني لصناعة الفرص، والآن الفريق يسجل ثلاثة أو أربعة، أو حتى خمسة أهداف في المباراة".

ويلعب يونايتد مساء الثلاثاء مع وولفرهامبتون لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز، والانتصار يصعد به لوصافة الترتيب.