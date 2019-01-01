مفاجأة في اختيار أشلي كول لأفضل مدربيه في تشيلسي

اختيار المدافع المخضرم كان مفاجئًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

استبعد أشلي كول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من قائمة أفضل مدربيه في تشيلسي، رغم أنه من جاء به لملعب ستامفورد بريدج.

وحل الظهير الأيسر الإنجليزي ضيفًا على برنامج "ليلة الإثنين الكروية" على قناة سكاي سبورتس، وطُلب منه اختيار أفضل مدرب عمل تحت قيادته في تشيلسي، فاختار البرازيلي لويس فيليب سكولاري رغم أنه لم يقض مع الفريق سوى عدة أشهر لعب خلالها 36 مباراة قبل أن يُقال لسوء النتائج.

إذ قال "لقد استمتعت بالعمل تحت قيادة أنشيلوتي وسكولاري، هما المفضلان لدي. أعتقد أن سكولاري أتى في وقت لم أكن أؤدي جيدًا به، وجماهير البلوز تعرف هذا الأمر تمامًا، لم أكن أشلي كول الذي عرفوه في آرسنال".

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"لقد جاء وجلب معه ذلك الأمل الجديد في الحياة. كان الأمر مثل اللعب للبرازيل، لقد طلب منا اللعب مثل البرازيل. كانت لي انطلاقات مدوية ضد لاعبين أمثال جيمي كاراجير، كنا وكاننا نلعب دون قواعد".

أتم صاحب الـ38 عامًا قائلًا "الظهيران الأيمن والأيسر كانا ينطلقان في نفس الوقت. كنا نلعب كرة قدم رائعة، تراجعنا قليلًا خلال ديسمبر وأقيل. لقد كانت أفضل كرة قدم لعبتها بقميص تشيلسي، لكنه أقيل".