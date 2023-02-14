سكتة دماغية ثلاثية أثناء التدريبات .. لاعب زوريا بين الحياة والموت!

اللاعب الأوكراني فقد الوعي أثناء المران بعد تعرضه لسكتة دماغية ثلاثية.

تعرض أوليج دانتشينكو المعار إلى نادي زوريا الأوكراني من نادي أيك أثينا اليوناني إلى أزمة قلبية خلال تدريبات فريقه الحالي، وتم نقله إلى العناية المركزة.

صحيفة "جازيتا" اليونانية أكدت أن دانتشينكو، البالغ من العمر 28 عامًا، تعرض إلى سكتة دماغية ثلاثية، وهو في حالة حرجة للغاية بالعناية المركزة.

وفقد الظهير الأيمن وعيه خلال تدريبات زوريا، قبل أن ينجح طبيب الفريق في إعادته إلى الحياة باستخدام جهاز تنظيم ضربات القلب، وتم نقله على الفور إلى مستشفى في تركيا حيث يُقام معسكر الفريق الأوكراني.

ولم يتم الكشف عن الكثير من الأخبار بشأن حالة اللاعب الأوكراني، حيث يأمل الجميع أن يتغلب دانتشينكو على الخطر.

يذكر أن المدافع الأوكراني تعرض لمأساة في يناير 2022، عندما أكمل انتقاله إلى زوريا، حيث فقد زوجته في حادث سيارة بعدما نقلته إلى مطار كييف بنفسها، لكن الحادث وقع في طريق عودتها إلى المنزل.