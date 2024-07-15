سكالوني يُطالب أمريكا بتخصيص ملاعب "كرة قدم" لنهائيات كأس العالم 2026

الانتقادات لمنظمي كوبا أمريكا تتواصل

طالب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية بتخصيص ملاعب خاصة بكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك في إشارة واضحة منه لعدم رضاه عن ملاعب كوبا أمريكا التي اختتمت مساء أمس.

الأرجنتين حصدت اللقب الثمين بعد انتصارها القاتل والمتأخر على كولومبيا بهدف لاوتارو مارتينيز الوحيد، وقد أبدى سكالوني سعادته البالغة بذلك الإنجاز وأشاد بأداء لاعبيه خاصة في ظل توترهم والضغوطات التي شعروا بها قبل انطلاق المباراة نتيجة أعمال الشغب وقلقهم على عائلاتهم وأقاربهم.

ورغم انتهاء البطولة، إلا أن المدرب المتوج بكأس العالم 2022 في قطر لم يُفوت الفرصة للانضمام إلى قافلة منتقدي تنظيم كوبا أمريكا، ولم يكتف سكالوني بذلك بل وجه رسالة للأمريكان بخصوص مونديال 2026 الذي سيُنظم في أمريكا وكندا والمكسيك بعد عامين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "أفترض أنه سيتم تخصيص ملاعب أكبر حجمًا في نهائيات كأس العالم 2026، أفهم أن المونديال سيُلعب في مباريات كرة قدم وليس بيسبول أو كرة قدم أمريكية. الأمر الأهم هو أننا تخلصنا وتعافينا من كل تلك المضايقات".

يُشار إلى أن العديد من المدربين واللاعبين والإعلاميين انتقدوا بشدة تنظيم البطولة القارية في أمريكا، أبرزهم مارسيلو بيلسا وخوسيه ماريا خيمينيز.