سكالوني يكشف نبوءة ميسي التي ساعدت الأرجنتين على الفوز بكأس العالم!

مدرب الأرجنتين كشف عن تفاصيل محادثة مع ليونيل ميسي أزالت شكوكه حول إمكانية تحقيق لقب كأس العالم 2022.

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن تفاصيل محادثة مع ليونيل ميسي بعد التأهل الصعب إلى كأس العالم 2022، ساعدت "الألبيسيليستي" على الوصول إلى المجد في قطر.

سكالوني اعترف بأنه كانت لديه شكوك في 2021 بعد التعادل سلبيًا مع البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال، وهي المباراة التي ضمنت تأهل الأرجنتين إلى مونديال قطر، وأن محادثة ميسي ساعدت على منحة دفعة كان في أمس الحاجة إليها.

وقال سكالوني في تصريحات للصحفيين: "سأخبركم شيئًا عن محادثة أجريتها مع ميسي في سان خوان، بعد التعادل سلبيًا مع البرازيل شعرت أن ما سيأتي سيكون صعبًا وأن خيبة الأمل قد تكون قوية".

وأضاف: "قبل عودته إلى باريس، جلست لأتحدث مع ميسي، لقد نقلت له شكوكي، وقال لي: سنواصل لأنه من المحتمل أن يسير الأمر على ما يرام وإذا لم يحدث ذلك فإننا على الأقل سنحاول".

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واختتم سكالوني: "أعطاني ذلك دفعة كنت في أمس الحاجة إليها".

ميسي كان مصدر إلهام الأرجنتين في فوز فريق سكالوني بكأس العالم للمرة الثالثة، والأولى منذ عام 1986.

نجم باريس سان جيرمان سجل سبعة أهداف في كأس العالم 2022، من بينها ثنائية في المباراة النهائية، ليفوز بكأس العالم، والكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة.

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ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب الأرجنتين إلى الوطن مع كأس العالم للاحتفال في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حيث سيتم تقديم الكأس أمام الجماهير في بوينس آيرس.