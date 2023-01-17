سكالوني يعرض الجنسية الأرجنتينية على نجم برشلونة

ليس متأكدًا من إمكانية مشاركته كأساسي

قام ليونيل سكالوني بعرض الجنسية الأرجنتينية على نجم برشلونة بيدري، من أجل اللعب مع المنتخب الفائز بكأس العالم بدلًا من إسبانيا.

مدرب الأرجنتين نجح مؤخرًا في الحصول على مونديال قطر 2022، بعد التمكن من الفوز على منتخب فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3/3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

سكالوني تحدث في مقابلة مع "El Partidazo de COPE" عن اختياره بين ثنائي برشلونة جافي وبيدري من أجل اللعب لفريقه.

وقال مدرب التانجو:"سأعرض على بيدري الجنسية الأرجنتينية من أجل اللعب معنا، لا أعرف ما إذا كان سيلعب كأساسي لكني سأختاره".

وأما عن الفوز بالمونديال:"لحظات النهائي كانت رائعة جدًا، كنا على وشك الفوز حتى الدقيقة 80 ولكن الأمور اختلفت كثيرًا وكان من المؤسف أننا لم نستطع حسم النتيجة لصالحنا في الوقت الأصلي".

جدير بالذكر أن سكالوني عقده انتهى بشكل رسمي مع الأرجنتين في ديسمبر الماضي، لكنه سيقوم بتمديده بشكل رسمي خلال الفترة القادمة.