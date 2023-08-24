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سكالوني يتدخل ويُعطل صفقة الأهلي الجديدة!

أحمد رفعت
Lionel ScaloniGetty Images
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مدرب الأرجنتين يتسبب في تعطل صفقة الأهلي الجديدة!

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تدخل المدرب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب بلاده الأرجنتين، من أجل تعطيل صفقة جديدة للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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الأهلي يبحث حاليًا عن التعاقد مع لاعب وسط، حيث يستهدف التعاقد مع الأرجنتيني رودريجو دي باول لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث كان يفاوضه خلال الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أنه على الرغم من محاولات الأهلي المستمرة للتعاقد مع دي باول، إلا أن المدرب سكالوني تدخل من أجل تعطيل الصفقة!

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وأوضحت الصحيفة أن سكالوني طلب من دي باول التريث قبل اتخاذ القرار بشكل نهائي، مما تسبب في توقف المفاوضات بشكل مؤقت، حيث تسعى إدارة الأهلي للوصول إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد للمبالغ المالية في حال موافقة اللاعب.

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ومنح الأهلي دي باول 48 ساعة فقط من أجل الحصول على الرد الأخير في العرض، أو سيتم سحبه من جانب إدارة الراقي بشكل نهائي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 84130كريم بنزيما
  • 8725خاليدو كوليبالي
  • 15198روبرتو فيرمينو
  • 6873نجولو كانتي
  • 16397مارسيلو بروزوفيتش
  • 33710صفقة أخرى
165033 الأصوات

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