سكالوني يتدخل ويُعطل صفقة الأهلي الجديدة!

مدرب الأرجنتين يتسبب في تعطل صفقة الأهلي الجديدة!

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تدخل المدرب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب بلاده الأرجنتين، من أجل تعطيل صفقة جديدة للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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الأهلي يبحث حاليًا عن التعاقد مع لاعب وسط، حيث يستهدف التعاقد مع الأرجنتيني رودريجو دي باول لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث كان يفاوضه خلال الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أنه على الرغم من محاولات الأهلي المستمرة للتعاقد مع دي باول، إلا أن المدرب سكالوني تدخل من أجل تعطيل الصفقة!

وأوضحت الصحيفة أن سكالوني طلب من دي باول التريث قبل اتخاذ القرار بشكل نهائي، مما تسبب في توقف المفاوضات بشكل مؤقت، حيث تسعى إدارة الأهلي للوصول إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد للمبالغ المالية في حال موافقة اللاعب.

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ومنح الأهلي دي باول 48 ساعة فقط من أجل الحصول على الرد الأخير في العرض، أو سيتم سحبه من جانب إدارة الراقي بشكل نهائي.

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