سكالوني: ميسي تراث كروي .. وأنا في وظيفة أحلام أي أرجنتيني

فرحة أرجنتينية

أبدى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين مدى سعادته بالوصول إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد التغلب على كرواتيا بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، كما امتدح ليونيل ميسي قائد بلاد الفضة مؤكدًا أنه تراث في كرة القدم.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "أنا في وظيفة أحلام أي أرجنتيني، في اللحظات الصعبة كان الناس معنا، وانطلقنا جميعًا في نفس الاتجاه، فنحن جميعًا مشجعين للأرجنتين، علينا الاحتفال لأننا وصلنا إلى النهائي".

وأضاف: "نشعر كما هو الحال قبل مواجهة هولندا وأستراليا، من المثير التأهل للنهائي ولكن لا يزال هناك خطوة يتعين علينا القيام بها هذا كل شيء، انتهى الأمر والتفكير في ما هو قادم".

وواصل سكالوني: "النتيجة لا تعكس ما إذا كان هناك الكثير من التفوق، لقد كنا نستحق الفوز لكنني لا أعرف ما إذا كان الأمر كذلك على نطاق واسع لقد لعبنا المباراة التي كان علينا أن نلعبها".

وعن ميسي قال: "لا شك في أن ميسي هو الأفضل في التاريخ، لدي امتياز أن أكون قادرًا على تدريبه ورؤيته، هو تراث كروي، إذا كان لدى أحدهم شكوك، فقد بددها".

وتابع: "جميع من في القائمة يستحق اللعب في كأس العالم".

واختتم قائلًا عن تفضيله للمنافس في النهائي: "لم أذهب أبدًا للبحث عن المنافس، فرنسا والمغرب منتخبان رائعان".