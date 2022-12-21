سكالوني عن مواجهة فرنسا: كان يجب الفوز في التسعين .. ورقم 10 سيظل محجوزًا لميسي

سكالوني يتحدث عن المباراة التي جمعت بين الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022.

انفتح ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين على موقف ليونيل ميسي قائد المنتخب من الاستمرار، كما تحدث عن رغبته في إنهاء مواجهة فرنسا قبل الوصول إلى مرحلة ركلات الترجيح.

وأبرز موقع "دي سبورت" الأرجنتيني حديث سكالوني عن اعتزال ميسي دوليًا: "أنا منفتح على ما يقرره اللاعبون لقد حصل على الحق في تقرير مستقبله، سيبقى الرقم 10 دائمًا محجوزًا له، إنه لمن دواعي سروري أن أكون قد دربته".

ورفض سكالوني إجراء مقارنات مع كل من سيزار لويس مينوتي وكارلوس بيلاردو، المدراء الفنيين السابقين للأرجنتين في مونديال 1978 والمكسيك 1986 حيث قال: "لا أعتقد أنني أستطيع الجلوس على طاولتهم، لديهم مسيرة وسجلوا ملحمة، بعد كل هذا العناء، سعيد أن يكون الناس سعداء، إنهم يحتفلون ويستمتعون، وبالنسبة لي لا يتعدى الأمر كرة القدم ستستمر الحياة، وستستمر المشاكل، لكن إعطاء السعادة للناس أمر مذهل".

وعن مباراة فرنسا قال: "لقد كانت مجنونة، بصفتي مدربًا لدي ذوق سيء في فمي لأنني لعبت مباراة رائعة كان يجب الفوز بها في 90 دقيقة، ولم أتمكن من ذلك، لقد قدمنا ​​مباراة رائعة وشعورنا بأنها الأفضل الآن، لكن كان ينبغي أن نحسم اللقاء في التسعين أو الوقت الإضافي".

وأتم: "هؤلاء الشباب قدموا أنفسهم على أكمل وجه، لقد كانوا أبطالًا بجدارة، ونفذوا ركلات الترجيح لكنهم لعبوا مباراة كاملة، هذا الفريق يلعب من أجل الناس لا غرور، الجميع يسير في نفس الاتجاه، ويشعرون بالفخر لتمثيل البلد، هذا شيء كبير للغاية".