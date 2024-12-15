ماذا فعلت؟

تجاوزت شركة بوما، عملاق صناعة الملابس، الأزمة التي سببها اللاعب الإسباني مارك كوكوريلا، ظهير أيسر تشيلسي الإنجليزي.

وكان كوكوريلا بطل مباراة توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سقط على الأرض مرتين في أول 11 دقيقة، ما تسبب في تسجيل توتنهام هدفين من خطأين مباشرين.

عقب الهدف الثاني، بدت على كوكوريلا علامات الاستياء، قبل أن يتوجه إلى خارج الخطوط لتغيير حذائه، ليتمكن من صناعة هدف تشيلسي الأول، قبل أن يفوز الفريق (4-3) في النهاية.

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وبعد نهاية المباراة، نشر كوكوريلا صورة على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، بينما يضع حذاءه (الذي يحمل علامة بوما) في سلة القمامة، معلقًا: "أعتذر للبلوز (تشيلسي)".

حاولت شركة بوما إيجاد مخرج من تلك الأزمة الكبرى، التي قد تؤثر بالسلب على مبيعات العلامة التجارية من الأزياء الرياضية في شتى أنحاء العالم.

ونجحت بوما في تحويل التهديد إلى فرصة، إذ جعلت من (الانزلاق) قصة إنسانية، حين نشرت صورة لمارك كوكوريلا مع شعار "لا يهم كيف تنزلق، بل كيف تستعيد توازنك"، كما خصصت شارة تحذيرية من الانزلاق مع صورة كرتونية لكوكوريلا بشعره المميز.