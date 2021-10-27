سقوط بالخمسة.. بايرن ميونخ يودع كأس ألمانيا

بايرن ميونخ يخسر أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 5-0 في مباراة دور الـ32 من بطولة كأس ألمانيا ويودع البطولة.

ودع بايرن ميونخ بطولة كأس ألمانيا من دور الـ32، بعد سقوط أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء.

خسارة بايرن ميونخ القاسية تأتي رغم أن الفريق لعب بكامل عناصره، وتشكيله الأساسي الذي يلعب به كافة البطولات.

مرمى مانويل نوير تلقى الهدف الأول بعد مرور دقيقتين فقط عن طريق الفرنسي الشاب كواديو كوني.

وأضاف النجم الجزائري رامي بن سبعيني الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 15 و21 من علامة الجزاء.

وجاء الدور على المهاجم السويسري المميز بيريل إمبولو، الذي سجل هو الآخر هدفين، جاء الأول في الدقيقة 51 والثاني في الدقيقة 57.

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذه الخسارة هي أكبر هزيمة في تاريخ بايرن ميونخ في بطولة كأس ألمانيا.

كما أن بايرن ميونخ تعرض للخسارة بفارق خمسة أهداف أو أكثر للمرة الأولى منذ 43 عامًا، وتحديدًا منذ ديسمبر 1978، حين خسر أمام فورتونا دوسلدورف بنتيجة 7-1 في الدوري الألماني.

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