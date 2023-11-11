سقط ميتًا في منتصف الملعب .. وفاة لاعب منتخب غانا!

موقف صادم للغاية!

توفي لاعب منتخب غانا رافاييل دوامينا خلال مباراة فريقي إجناتيا وبارتيزاني ضمن لقاءات الجولة الـ 13 من الدوري الألباني لكرة القدم.

الغاني صاحب الـ 28 عامًا عانى سابقًا من عدة انتكاسات بسبب مشاكل في القلب، لكنه استمر في الملاعب بالرغم من ذلك.

وسقط دوامينا بعد أقل من نصف ساعة من بداية المباراة التي كانت نتيجتها تشير للتعادل بهدف لكل فريق، ليتدخل الإسعاف فورًا ويتم نقله للمستشفى.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الاتحاد الغاني لكرة القدم بيانًا بعد الحادث كتب فيه: "قلوبنا مع عائلة دوامينا في ذلك الوقت الصعب، لقد مثل غانا بكل قلبه وقام بواجبه تجاه بلده حتى جاءت لحظته، سنفتقده للأبد".

جدير بالذكر أن دوامينا كان قد لعب مع منتخب غانا في تصفيات كأس الأمم لعام 2018 وسجل هدفين في مسيرته جاءا في المباراة الافتتاحية له ضد إثيوبيا، ولم يظهر بعدها كثيرًا، سوى في عدة مناسبات متفرقة.