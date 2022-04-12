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دوري روشن السعودي

"سقط من أجل الوطن" .. دعوات لرفع "الظلم" عن الهلال

زهيرة عادل
12:08 م غرينتش+2 4‏/12‏/2022
hilal - Fahed Al-Mofarij - Salman Al-Faraj 2022
جمهور الهلال يعتبر ما يتعرض له فريقه بمثابة الظلم لواجهة الكرة السعودية

عمل ثقيل في انتظار ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، ومجلسه عقب انتهاء مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، ما بين فئة تطالب برحيله وفئة أخرى تدعمه، لكنها تطالب باستثناء ناديها من عقوبة قانونية!

"منتخب الهلال" هكذا أطلق الجمهور على المنتخب السعودي الذي شارك في مونديال قطر، بداعي أن القائمة ضمت 13 لاعبًا من الزعيم، لكن خرج الأزرق خاسرًا من هذه المعركة، إذ تعرض خمسة من لاعبيه لإصابات قوية، ومنهم من يغيب لعدة أشهر عن الملاعب.

أمام هذه الإصابات، أطلق جمهور الزعيم وسم "رفع الظلم عن الهلال"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مطالبين اتحاد القدم برفع عقوبة الحرمان من التعاقدات في الميركاتو الشتوي المقبل عن الفريق.

ودعم الجمهور مطالبه بكون الهلال ممثل الوطن في دوري الأبطال وحاصد اللقب مرتين في آخر نسختين، بجانب سقوط عدد من لاعبيه ضحايا للإصابات خلال الحدث العالمي والحاجة للتعاقد مع صفقات بديلة.

يذكر أن مركز التحكيم الرياضي السعودي كان قد أيد قرار غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، الخاص بحرمان الهلال من التعاقدات لفترتين، بدايةً من الميركاتو الصيفي الماضي، على خلفية قضية اللاعب محمد كنو وتوقيعه لناديين في آن واحد.

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