سقطت بشكل مفاجئ.. لحظة قاسية في أولمبياد باريس 2024!

مشهد لم يرد أحد رؤيته..

لحظات قاسية في أولمبياد باريس 2024، كانت ضحيتها العداءة الجنوب سودانية، لوسيا موريس، البالغة من العمر 23 عامًا.

وأثناء عدوها في الجولة التمهيدية لسباق 100 متر للسيدات ضمن فعاليات أولمبياد باريس 2024، وبعد بداية جيدة للغاية، تعرضت لسقوط مفاجئ أجبرها على إنهاء السباق.

وظلت على الأرض حتى حسمت الكونغولية ناتاشا نجوي السباق لصالحها بعد قطع مسافة السباق خلال 11.34 ثانية قبل أن يهرع إليها الجميع بمن فيهم منافسوها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واضطر الطاقم الطبي إلى حمل موريس على محفة، في مشهد مؤلم دفع المتابعين إلى التفاعل مع ذلك الأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدا أن الإصابة المفاجئة مؤلمة للغاية على مستوى الساق، المتابعون دعوا بعضهم البعض للصلاة من أجل موريس، التي كانت تريد تحقيق أول ميدالية لبلادها منذ أن بدأت المعترك الأولمبي في ريو دي جانيرو 2016.