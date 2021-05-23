سقطة كايشينيا وخماسية تاريخية .. فرص أهدرها الشباب أضاعت عليه الدوري

الدوري السعودي .. الهلال بطلًا للمرة الـ17 في تاريخه

منافسة كبيرة شهدها الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حتى حسم الهلال اللقب بشكل أكثر من رائع بعد الفوز على التعاون بهدف دون رد في لقاء الجولة 29 من الموسم، لينهي الجدل حول هوية البطل في موسم 2020/2021.

الشباب والاتحاد ظلوا حتى الرمق الأخير في مطاردة الهلال حتى ينتزع أحداهما اللقب من الزعيم، ولكن دون جدوى، وأهدروا فرصًا كثيرة، وأكثرهم كان الشباب الذي تصدر البطولة لأوقات كثيرة، ولكن لم يستغل هذه الفرص من أجل العودة لمنصات التتويج.

فرص عديدة اتيحت لليوث طوال الموسم خاصًة في النصف الثاني من الموسم، ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، بل كان يتلقى خسائر غير مبررة وقت ما كان الهلال منافسه المباشر يعطي له هدايا بالسقوط أيضًا أمام منافسيه.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، فرصًا لم يستغلها الشباب من أجل خطف لقب الدوري، وأيضًا بعد التصرفات الغير مبررة ..

الصبر على كايشينيا

أداء متذبذب للغاية من بيدرو كايشينيا المدير الفني السابق للفريق، وصبرت عليه إدارة الشباب لفترة طويلة حيث أهدر في آخر 5 مباريات له مع الليوث 10 نقاط من أصل 15، بخسارة مباراتين وتعادل في مثلهما وفوز وحيد كان على الباطن.

لم يستغل مجلس إدارة نادي الشباب التوقف الدولي في نوفمبر الماضي من أجل استقدام مدربًا، بعد ظهور الليوث بشكل متذبذب في الكثير من الأحيان، حيث ظهر الفريق يحتاج إلى مدرب له شخصية قوية يقود النجوم التي بين صفوفه على رأسهم إيفر بانيجا.

التخلي عن الصدارة بسهولة

تخلى فريق الشباب في الكثير من الأحيان بالموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين عن صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كان يتعثر بشكل مفاجئ في مباريات كانت بالنسبة أمام الجميع سهلة نسبيًا نظرًا للإمكانيات المميزة الذي يمتلكها شيخ الأندية.

منذ انطلاق الدور الثاني من الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، وقدم الشباب أداء مميزًا وتمكن من تصدر الترتيب منذ الجولة 18 حتى الجولة 24، حيث تعالت الأصوات وقتها أن الليوث في طريقهم نحو لقب الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى.

الشباب تلقى خسارتين متتاليتين في الجولتين 23 و24 أمام الاتحاد والتعاون ليهوي إلى المركز الثاني لصالح الهلال الذي تمكن من خطف الصدارة مرة أخرى بالفوز على الوحدة والقادسية على التوالي.

مواجهة مباشرة وتعثر الهلال

الهلال عقب العودة لصدارة الدوري السعودي منذ الجولة 25 بعد سقوط الشباب في مباراتين متتاليتين، لم يعطي فرصة للشباب لاستغلال فرصه من أجل التتويج بالدوري السعودي للمحترفين، خاصًة مواجهتهما المباشرة في الجولة 26 من الموسم الحالي.

سقوط مدوي أمام الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة 26، كانت خطوة نحو اللقب أهدرها الشباب واستغلها جيدًا الزعيم، وليس هذا فقط هو من أهدره الليوث في الأمتار الأخيرة، بل في الجولة 27 سقط الهلال أمام الباطن بالتعادل الإيجابي بينهما.

ولكن أهدر الشباب مرة أخرى فرصة تقليص الفارق وتأجيل الحسم حتى الجولة الأخيرة، بالسقوط أمام الاتفاق بأربعة أهداف مقابل 3 في نتيجة صادمة للغاية، ليخدم الهلال ويعطي له فرصة لحسم اللقب.

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