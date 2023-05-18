"سقطة في تاريخك الرياضي" .. رسالة وليد الفراج توحد الاتحاديين والنصراويين نحو الغضب!

وحد مقدم برنامج "أكشن مع وليد" قطبي جدة والرياض ربما لأول مرة!

ربما نجح الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، في فعل ما لم ينجح أحد في فعله خلال سنوات ألا وهو توحيد جماهير النصر والاتحاد سويًا، لكن بطريقة سلبية عليه!

العميد يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة، فيما يحل العالمي ثانيًا بـ60 نقطة مع بقاء ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم، واشتعلت المنافسة بينهما على اللقب.

وبخصوص الصراع، كتب الفراج رسالة متحيزة للفريق الجداوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لو لعب الاتحاد في مبارياته الثلاث المقبلة باستنساخ ما قدمه في أول 30 دقيقة أمام الهلال .. لن يوقفه أحد، تبغي تأكل بأيديك .. اضرب عليك بالعافية".

أحد المنتميين للنمور كتب: "وش رأيك نحطك مكان نونو سانتو، روح طبل لدلال بس ماحن بحاجة لخرابيطك"، وعلق آخر: "هذا مو شغلك أحسن تعال بدل المدرب"، وكتب ثالث: "اطلع منها ونربح".

أما الجمهور النصراوي فجاءت تغريداته على غرار: "متحمس للاتحاد وباقي ترسم لهم الخطة، كل هذا قلق من النصر، ولكن لماذا هذا الكره للنصر؟!"، "مو شغلك يفوز وإلا ما يفوز، من أنت عشان جالس توجه نادي الاتحاد، أتمنى أن يأخد الدوري النصر عشان أشوف ردة فعلك، تتجرأ أن تبارك للنصر بالدوري بعد كلامك من بداية الموسم إلى الآن!"، و"أستاذ وليد تراك إعلامي وتقود برنامج، هل بهذه التغريدة ترفع معنوياته، أسأل الله أن تكون انتهت أفراح الاتحاديين، وبدأت أفراح النصراويين وأن يحصل النصر على بطولة دوري روشن هذا العام".

فيما وجه أحدهم رسالة لوم بمحبة للفراج، جاء نصها: "الإعلامي وليد الفراج اللي يشوف تغريدتك يقول هذا مشجع بسيط ووليس إعلامي صاحب مهنة، أفكر الاتحاد يلعب في دوري آخر، طلع الاتحاد يلعب في الدوري السعودي وكلها أندية الوطن، لو كتبت أي نادي يأكل بيده يستاهل الدوري، أما إنك تميز نادي عن الأندية الأخرى أشوفها سقطة في تاريخك الرياضي".

يذكر أن المشاحنات والشد والجذب بين الفراج وجمهور النصر على أشده في السنوات الأخيرة، وطالب العالميون وزارة الإعلام في أكثر من مناسبة بحظر ظهوره.