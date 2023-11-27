فيديو | مستعينًا بإعلامي اتحادي .. سعيد العويران يهاجم وليد الفراج بضراوة!

نجم المنتخب السعودي الأسبق يهاجم وليد الفراج بشكل مفاجئ ليعيد الخلاف بينهما..

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خرج سعيد العويران؛ نجم الشباب والمنتخب السعودي الأسبق، للهجوم على الإعلامي الرياضي وليد الفراج بشكل مفاجئ وبطريقة غريبة، مستعينًا بالإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري.

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البكيري ظهر عبر بودكاست "على بياض"، منتقدًا مقدم برنامج "أكشن مع وليد" من الناحية الشخصية، إذ قال: "لا أريد الحديث بكلمة تغضبه، هو ليس رجل مواقف سواء مع أصدقائه أو حتى زملائه".

وأضاف: "أنا أتحدث على المستوى الشخصي، تعرضت لأكثر من موقف خذلني به، وأنا لا أحب الرجل الذي يخذل أصحابه، هذا رأيي بصراحة، يغضب من يغضب ويرضى من يرضى".

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العويران من جانبه قام بإعادة نشر هذا المقطع دون التعليق بأي كلمة، ليعيد الخلاف بينه وبين مقدم البرامج من جديد.

وقد سبق لنجم الشباب الأسبق أن هاجم الفراج قبل ثلاثة أعوام، بعدما انتقص الأخير من تعاقد الليث الأبيض مع النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا، ليأتيه الرد من العويران الذي وجه له رسالة قاسية وقتها جاء بها: "الرجاء منك يا وليد الفراج احترم نفسك، الشباب نادٍ كبير، قاده رؤساء عظماء، فاحترم نفسك، الرجاء منك احترام نفسك، فنحن لسنا قليلين الألسنة ولا قاصرين".

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