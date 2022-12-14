"سعيد العويران هو ملهم جوليان ألفاريز"

ثنائية ألفاريز قادت الأرجنتين لنهائي كأس العالم قطر 2022

في ليلة خاصة للمنتخب الأرجنتيني، ظهر اسم سعيد العويران على السطح في السعودية، مشبهين إياه بجوليان ألفاريز؛ لاعب التانجو.

التانجو حسموا تأهلهم أمس الثلاثاء، لنهائي كأس العالم قطر 2022 بالفوز أمام منتخب كرواتيا؛ وصيف مونديال 2018، بثلاثية نظيفة، سجلها ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز "هدفين".

هدف ألفاريز الثاني جاء في الدقيقة 39، إذ انطلق بالكرة من وسط ملعب فريقه، حتى وصل لداخل منطقة جزاء كرواتيا، ليسكن الكرة الشباك ببراعة.

هذا الهدف ذكّر الجمهور السعودي بهدف سعيد العويران في شباك بلجيكا، في كأس العالم 1994، النسخة التي تأهل بها الأخضر لدور الـ16، إذ جاء هدف العويران بنفس طريقة هدف ألفاريز.

واعتبر البعض أن العويران هو ملهم ألفاريز، حتى أنهم شبهوا طريقة احتفال الأخير بهدفه بطريقة احتفال نجم السعودية الأسبق.

يذكر أن الأرجنتين تنتظر في النهائي الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية "الدوحة".