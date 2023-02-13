سعود عبد الحميد يجذب الانتباه في إنستجرام فينيسيوس وكريم بنزيما!

نجم الهلال لفت أنظار ثنائي ريال مدريد

كانت مواجهة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية السبت الماضي في المغرب فرصة ممتازة لنجوم الفريق السعودي للوقوف تحت بقعة ضوء كبيرة، في ظل شهرة خصمهم الذي تُوج باللقب.

الهلال أزاح الوداد وفلامنجو من طريقه ليصل لمواجهة بطل أوروبا في نهائي مونديال الأندية، وقد خسر أمامه بنتيجة 5-3 بعد لقاء مثير وممتع من الطرفين.

سعود عبد الحميد، الذي أحد نجوم المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم قطر 2022، قدم مباريات ممتازة في المغرب، وقد نشر اللاعب عدة صور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام من مواجهة الريال.

إحدى تلك الصور كانت مع كريم بنزيما نجم الريال، وأخرى مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، وقد قام اللاعبان بنشر الصورة في حسابهما على المنصة الشهيرة مما جذب الانتباه للظهير السعودي القادر على اللعب في اليمين واليسار.

المهاجم الفرنسي نشر عبر إنستجرام عدة صور من تتويج ريال مدريد باللقب العالمي، لكن صورة عبد الحميد كانت الوحيدة الخاصة بنجوم الهلال.