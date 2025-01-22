فيديو | "طارق التايب صديقي" .. مشجع "عربي" يفاجئ سعود عبد الحميد في روما!

شاهد ما فعله المشجع العربي مع سعود عبد الحميد

فاجئ أحد المشجعين العرب، النجم سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لفريق نادي روما الإيطالي، بعد مغادرته لناديه اليوم الأربعاء.

ويستعد سعود رفقة فريقه روما لمواجهة ألكمار الهولندي، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، مساء غدٍ الخميس.

وتوجه المشجع الليبي إلى سعود وهو في سيارته أثناء مغادرته نادي روما، ووجه له عبارات يُعبر بها عن إعجابه به وبإمكانياته.

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وقال المشجع: "أنا صديقي طارق التايب، وإن شاء الله يجمعنا لقاء آخر"، وأبدى سعود عبد الحميد سعادته بلقاء المشجع الليبي وما قاله له.

ويُعاني سعود عبد الحميد من عدم المشاركة مع الفريق، حيث يضعه مدربه كلاوديو رانييري على مقاعد البدلاء، إذ لم يُشارك منذ مشاركته في مباراة كومو ديسمبر الماضي.