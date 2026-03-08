سعود عبد الحميد ضد ميتز | معلق يتجاهل وجوده .. والنجم السعودي يرد بقسوة وكتابة التاريخ!

واصل عداد دقائق سعود عبد الحميد الارتفاع هذا الموسم عقب أن شارك أساسيًا في لقاء ناديه لانس ضد متذيل ترتيب الدوري الفرنسي ميتز مساء الأحد الذي انتهى بانتصار عريض لأصحاب الأرض 3-0، ضمن إطار ملاحقته للمتصدر باريس سان جيرمان، والذي تقلص الفارق معه لنقطة وحيدة بهذا الفوز، وسقوط بي إس جي أمام موناكو 3-1 مساء الأحد.

قبل هذا اللقاء، كان مجموع دقائق سعود بلغ 1060 دقيقة في كل المسابقات، رقم يقارب ثلاثة أضعاف ما لعبه مع روما العام الفائت بكل المسابقات (380)، ما يثبت تحوله لرقم ثابت في تشكيل مدربه بيير ساج وسيطرته على الرواق الأيمن، خصوصًا مع إصابة منافسه على المركز روبن أجيلار وابتعاده المتوقع حتى منتصف الشهر الجاري.

في الشوط الأول، لمدة 43 دقيقة كاملة تجاهل معلق بي إن باللغة الإنجليزية رودريجو ديل كامبو (بحسب شات جي بي تي) ذكر اسم سعود عبد الحميد وكأنه لا وجود له في أرض الملعب، وهو الذي لمس الكرة 31 مرة وكان أحد مفاتيح اللعب المهمة لفريقه يمين الملعب بعرضياته، ولكن الرد جاء قاسيًا من النجم السعودي، هدف المباراة الأول بتسديدة صاروخية هزت شباك ميتز أخيرًا بعد أنصاف الفرص والمحاولات من الزملاء، وإجبار للمعلق على نطق اسمه وتعريفه لمشاهديه الذين مثلي تعجبوا من غياب اسم أحد أبرز نجوم المباراة عن لسانه!









هدف سعود بالشوط الأول ضد ميتز هو الأول له في الدوري الفرنسي والأول لأي لاعب سعودي في الدوري الفرنسي، ولكن ليس أول مساهمة تهديفية للمدافع الأيمن مع ناديه، إذ سبق وهز الشباك في كأس فرنسا أمام فينيي، بالإضافة ل3 تمريرات حاسمة بين الدوري والكأس.









هدف سعود قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة فتح الباب لانهيار الضيوف، ميتز استقبل الهدف الثاني والثالث مع بداية الشوط الثاني عبر توفان وهايدارا، وذلك بعد أن صمد 43 دقيقة بالشوط الأول وبدا أن لانس في طريقه لشوط ثاني معقد، ولكن تسديدة عبد الحميد غيرت السيناريو ومهدت الطريق لانتصار سهل.

وفي ظل غياب البديل الطبيعي يمين الملعب في صورة أجيلار، اختار مدرب لانس ساج أن يستمر عبد الحميد في الملعب حتى نهاية المباراة، الأمر الذي تكرر من قبل في 7 مناسبات بين الدوري والكأس هذا الموسم. سعود عبد الحميد بلغ نسبة تمريرة صحيحة 86%، سدد مرة وحيدة التي هز بها الشباك، وصنع فرصة محققة للتسجيل بالشوط الأول، وقدم 4 عرضيات للزملاء.

الانتصار رفع رصيد لانس إلى 56 نقطة من 25 مباراة، بفارق نقطة عن المتصدر بي إس جي، مع العلم أن الفريقين يفترض أن يتواجها في ملعب لانس في لقاء سيكون بشكل كبير حاسمًا في صراع اللقب، وذلك لحساب الجولة 29 بتاريخ 11 أبريل.