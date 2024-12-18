بديله تألق وثنائية زكي تشيليك أحرجته أمام رانييري .. سعود عبد الحميد يعود لمعاناته مع روما ضد سامبدوريا!

سعود لم يُشارك ضد سامبدوريا ليعود لمعاناته!

غاب النجم السعودي سعود عبد الحميد، عن المشاركة في مباراة روما ضد سامبدوريا، في دور الـ16 ببطولة كأس إيطاليا، إذ ظل على مقاعد البدلاء، ليعود مرة أخرى إلى المكان الذي كان قد تخلص منه مؤخرًا!

وفاز روما على سامبدوريا برباعية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولمبيكو، ليصعد الفريق العاصمي لملاقاة ميلان في دور الربع نهائي ببطولة الكأس.

وشارك بدلًا من سعود عبد الحميد، الجناح البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس، الذي قدم مباراة رائعة، وساهم بشكل كبير في انتصار روما..

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عودة مرة أخرى إلى المقاعد!

بعد 3 مباريات متتالية شهدت مشاركة سعود عبد الحميد مع روما، سواء كأساسي أو بديل، عاد مرة أخرى للغياب عن المشاركة نهائيًا في المباريات.

بعد مشاركة سعود كبديل أمام ليتشي نجح في صناعة هدف، وتكرر الأمر أمام سبورتنج براجا البرتغالي ونجح في تسجيل هدف، ليبدأ في الحصول على فرصة أكبر.

وفي المباراة الثالثة ضد نادي كومو بالدوري الإيطالي، شارك كأساسي، حتى تم تبديله خلال الشوط الثاني، ويخرج من المباراة خالي الوفاض، واليوم أمام سامبدوريا غاب عن المشاركة نهائيًا.

بديله أبدع وصنع الانتصار

شهد تشكيل روما مشاركة البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس في مركز الظهير الأيمن، بدلًا من سعود الذي ظل على مقاعد البدلاء.

ساليمايكيرس تألق بشكل كبير في المباراة، حيث نجح في تسجيل الهدف الأول الذي سجله زميله الأوكراني أرتيم دوفبيك بالدقيقة 9 من زمن المباراة.

وتسبب الظهير البلجيكي في الهدف الثاني لروما بشكل مباشر، بعد عرضية رائعة ارتطمت بالعارضة، لتجد دوفبيك الذي وضع الكرة في المرمى بكل سهولة بالدقيقة 19.

كما صنع أليكسيس 3 فرص مؤكدة للتهديف، ودقة تمريراته كانت 85%، وحصل على تقييم 7.7 من جانب شبكة سوفا سكور.

واستطاع ساليمايكيرس أن يفرض نفسه كواحد من نجوم المباراة، بعدما شارك بدلًا من سعود عبد الحميد في مركز الظهير الأيمن المتقدم.

ثنائية تشيليك وأليكسيس أفضل من تواجد سعود!

شاهدنا في مباراة روما ضد كومو الأخيرة التي خسرها الفريق العاصمي، اعتماد المدرب رانييري على التركي زكي تشيليك في مركز المدافع، وأمامه سعود عبد الحميد.

وظهرت علامات عدم التجانس بين الثنائي، مما دفع رانييري بتغيير سعود عبد الحميد في الشوط الثاني، بسبب عدم قدرته على التفاهم داخل الملعب مع المدافع التركي. (طالع التفاصيل)

واليوم أمام سامبدوريا، اعتمد كلاوديو على زكي تشيليك، وأمامه أليكسيس ساليمايكيرس بدلًا من سعود، ووجدنا أن هنا تفاهم وتجانس بين الثنائي بشكل كبير.

وما حدث أمام سامبدوريا ليس في مصلحة سعود عبد الحميد بكل تأكيد، لأن رانييري قد يفضل الاعتماد على هذا الثنائي خلال الفترة القادمة، على أن يبقى النجم السعودي على مقاعد البدلاء!