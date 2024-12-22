ساليميكرز أغلق طرق العودة ورانييري يقلد يوريتش .. سعود عبد الحميد يواصل معاناته بلقاء روما ضد بارما!

سعود عبد الحميد يواصل معاناته مع رانييري!

واصل النجم السعودي سعود عبد الحميد معاناته رفقة فريقه روما، وظل على مقاعد البدلاء في مباراة بارما للمرة الثانية على التوالي، بعد أن كان قد حصل على فرصة حقيقية للمشاركة بالمباريات.

وحقق روما الفوز على بارما بخماسية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

سعود شاهد المباراة من على مقاعد البدلاء، دون أن يحصل على دقيقة واحدة للمشاركة في المواجهة التي أقيمت اليوم السبت..

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سعود عبد الحميد .. استمرار المعاناة

بعد فترة طويلة من التجميد على مقاعد البدلاء، حصل سعود عبد الحميد على فرصة للمشاركة مع روما تحت قيادة رانييري، في مباراة ليتشي كبديل، لينجح في صناعة هدف.

وحصل سعود بعدها على فرصة أكبر أمام سبورتنج براجا البرتغالي بالدوري الأوروبي، باللقاء الذي شهد تسجيله أول هدف له بقميص الفريق العاصمي، ليحصل على فرصة للعب بصفة أساسية ضد كومو بالدوري الإيطالي.

ولكن سعود قدم مستوى ضعيف ضد كومو، ليقرر بعدها رانييري تجميده مرة أخرى ووضعه على مقاعد البدلاء ضد سامبدوريا ثم بارما لتعود معاناته مرة أخرى على مقاعد البدلاء!

أليكسيس ساليميكرز يغلق الطرق أمام سعود

يواصل الجناح البلجيكي ساليميكرز إغلاق الطرق أمام سعود عبد الحميد من أجل العودة مرة أخرى للمشاركة مع الفريق، بعد التألق بشكل كبير مع روما، في ظل الاعتماد عليه بصفة أساسية من جانب المدرب رانييري.

وفرض أليكسيس نفسه كواحد من نجوم المباراة، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه، للمباراة الثانية على التوالي، حيث سجل هدفًا وساهم في تسجيل هدف آخر.

الجناح البلجيكي كان قد تألق في المباراة الأخيرة لروما ضد سامبدوريا، حيث استطاع أن يقود الفريق للفوز برباعية مقابل هدف واحد.

استمرار تألق ساليميكرز في مركز الظهير الأيمن المتقدم، يغلق جميع الطرق والأبواب أمام عودة سعود عبد الحميد للمشاركة بصفة أساسية مع الفريق.

رانييري يقلد يوريتش

ما قام به كلاوديو رانييري مع سعود عبد الحميد، يُشبه ما فعله الكرواتي إيفان يوريتش المدرب السابق لروما، ليتكرر السيناريو مرة أخرى مع النجم السعودي.

يوريتش كان قد منح سعود فرصة للمشاركة مع الفريق، قبل أن يتراجع ويضعه على مقاعد البدلاء، قبل أن يأتي رانييري ويكرر ما فعله المدرب الكرواتي.

ولكن هذه المرة بديله ساليميكرز تألق بشكل كبير، مما قد يجعل رانييري لا يفكر في عودة سعود مرة أخرى للتشكيل الأساسي مع الثعالب.