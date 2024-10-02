طالب بالصبر عليه .. المدير الرياضي لروما: لم نتعاقد مع سعود عبد الحميد ليكون لاعبًا أساسيًا

المدافع السعودي لم يلعب مع روما سوى لبعض الدقائق

عقد فلوران جيسولفي المدير الرياضي في روما مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء للرد على استفسارات الإعلام حول عديد الجوانب الخاصة بالفريق، وإحداها التعاقد مع سعود عبد الحميد لاعب الهلال السابق.

روما كان قد ضم الظهير الأيمن من الفريق السعودي مقابل 3 ملايين يورو تقريبًا، ولكنه لم يظهر مع الفريق سوى لمدة 17 دقيقة أمام أتلتيك بلباو في مباراة الدوري الأوروبي، فيما جلس بقية المباريات على مقاعد البدلاء.

جوسفيلي سُئل خلال المؤتمر الصحفي عن سبب التعاقد مع عبد الحميد رغم أنه خيار محفوف بالمخاطر، فأجاب موضحًا أن اللاعب السعودي لم يصل ليكون أساسيًا في روما، ومطالبًا بالصبر ومنحه الوقت اللازم للانسجام والتأقلم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "لم يتم شراء سعود عبد الحميد ليكون لاعبًا أساسيًا في روما، لديه العديد من الإمكانيات ولكنه لاعب وصل أوروبا للتو قادمًا من السعودية، لا يمكن الحكم عليه من 15 دقيقة خاضها أمام بلباو، خاصة أنها مباراة صعبة. القول أن اللاعب لا يمتلك الجودة اللازمة يعني عدم معرفته، نلعب بـ3 مدافعين، لدينا العديد منهم في الفريق وهو جزء منهم".

يُشار إلى أن روما كان قد أقال مدربه السابق دانييلي دي روسي والذي وافق على التعاقد مع اللاعب السعودي، فيما عين إيفان يوريتش خلفًا له.