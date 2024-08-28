شجار المران السبب؟ تصرف مفاجئ من سالم الدوسري بعد انتقال سعود عبدالحميد لروما!

تعرف على ما فعله سالم الدوسري مع سعود عبد الحميد

انتشرت بعض الأخبار غير المؤكدة خلال الفترة الماضية، عن حدوث أزمة بين سعود عبد الحميد وثنائي الهلال سالم الدوسري وعلي البليهي، خلال إحدى تدريبات الفريق، قبل ان يحترف الأول في صفوف روما الإيطالي.

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الأخبار التي تم تداولها حول هذا الأمر أفادت بأن سعود قام بتدخل قوي على سالم الدوسري وعلي البليهي في لعبتين مختلفتين، الأمر الذي أحدث أزمة بين الظهير الأيمن واللاعبان.

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ورغم عدم التأكيد حول تلك الواقعة، إلا أنه بعد احتراف سعود إلى روما، قام سالم الدوسري بإلغاء متابعة سعود على منصة "إنستجرام".

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وفي نفس الوقت تم اكتشاف أن سعود عبد الحميد قام هو الآخر بإلغاء متابعة سالم الدوسري على إنستجرام، الأمر الذي يثبت انهيار العلاقة بين الثنائي.

ومر سعود عبد الحميد بفترة صعبة، بسبب إصراره على الاحتراف في نادي روما، بينما كان يتمسك الهلال به، ليصر على الانتقال إلى فريق العاصمة الإيطالية.