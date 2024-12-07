سعود عبد الحميد ضد ليتشي | لا تظلموه بسبب ركلة الجزاء .. دخل اضطراريًا فرد على رانييري وصنع التاريخ في الأولمبيكو

سعود عبد الحميد يساهم في رباعية روما أمام ليتشي..

وأخيرًا نستطيع القول إن سعود عبد الحميد، خاض أولى مبارياته فعليًا مع فريقه روما، بعدما شارك أمام ليتشي، في مباراة الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي، التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو.

المدرب المخضرم كلاوديو رانييري، قرر الدفع بسعود عبد الحميد، في الدقيقة 23، بديلًا بعد إصابة التركي تشيليك، ليشارك ظهير الهلال السابق، في ثاني مبارياته بالكالتشيو، وأطول لقاء يلعبه سعود من حيث عدد الدقائق.

وقدم سعود عبد الحميد لقطة لا تنسى، بصناعة تمريرة حاسمة إلى بيسيلي الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 66، من كرة مرتدة رائعة، اختتمها بتمريرة عرضية إلى بيسيلي الذي لم يتوانَ في إيداعها بالشباك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسجل ساليماكيرس ومانشيني الهدفين الأول والثاني لروما، بصناعتين من ستيفان الشعراوي، فيما وقع كوني على الهدف الرابع، ليستعيد روما طريق الانتصارات على ليتشي بنتيجة (4-1)، ويرفع الذئاب رصيدهم إلى 16 نقطة، ويحتل المركز العاشر، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 13 نقطة، في المركز السادس عشر.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مشاركة سعود عبد الحميد الرابعة مع روما، في مواجهة ليتشي..

"تهور البدايات" يكلّف روما ركلة جزاء

وفي الشوط الأول، قدم سعود عبد الحميد تغطية جيدة في الجبهة اليمنى، في ظل اعتماد رانييري على خطة لعب 3-4-2-1، حيث عمد الظهير السعودي نحو الانطلاقات الأمامية، مستفيدًا من تحركات الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي برع في مركز المهاجم الوهمي، وانتشر بشكل متميز في مختلف أنحاء الملعب، فضلًا عن التراجع للتغطية بجوار ثلاثي الدفاع.

وقدم عبد الحميد 7 تمريرات صحيحة، بنسبة دقة 78%، كما فاز في مواجهتين مباشرتين من أصل 3، وحقق مراوغة ناجحة، فيما خسر الاستحواذ على الكرة مرتين.

ورغم ذلك، إلا أن سعود ارتكب خطأ كلّف فريقه هدفًا، بعدما اندفع على لاعب ليتشي، وتسبب بتهوره في احتساب ركلة جزاء للمنافس، ليسجل منها كريستوفيتش هدف التعادل في الدقيقة 40.

ومع انطلاقاته الأمامية، تواجد سعود في منطقة الـ18، وكاد أن يدخل التاريخ بتسجيل أول هدف سعودي في ملاعب الدوري الإيطالي، بعد تلقي تمريرة بينية رائعة من ديبالا في الدقيقة 35، ليفشل في جزء من الثانية، ويترك الكرة تمر نحو أيدي الحارس فالكون.

أسيست تاريخي يا ابن السعودية

وبنظرة عامة على أحداث المباراة، فإن روما كان الأفضل على جميع الأصعدة، ونجح في الوصول إلى مرمى ليتشي مرات عديدة، إلا أن ما يعاب على أداء الذئاب هو إهدار الفرص السهلة، فيما اعتمد أداء ليتشي على الكرات المرتدة، ومحاولة استغلال تقدم دفاعات الجيالوروسي.

وفي الشوط الثاني، بدا سعود أكثر جرأة في الوصول إلى منطقة الـ18، فيما اعتمد أداء السعودي على التمريرات القصيرة، والعرضيات الأرضية، دون إرسال كرات عرضية هوائية.

ويكفي عزيزي القارئ، أن تشاهد مرتدة روما، التي صنع منها سعود (أسيست) الهدف الثالث للذئاب، وكيف انطلق نجم المنتخب السعودي من الخلف، ليتجاوز باولو ديبالا الذي فتح له المساحة للانطلاق، قبل أن يمرر له الكرة التي استغلها بتمريرة عرضية إلى بيسيلي، ليسجل الهدف الثالث.

نظرة عامة على أداء سعود أمام ليتشي

وشارك سعود عبد الحميد، في رابع مبارياته مع روما، منذ بداية الموسم الجاري، بعد مباراتي أتلتيك بيلباو الإسباني وإلفسبورج السويدي، في الدوري الأوروبي، ومباراة نابولي التي شهدت رقم تاريخي لظهير الهلال السابق، كأول لاعب سعودي في تاريخ الدوري الإيطالي.

ولعب سعود لمدة 67 دقيقة، لمس خلالها الكرة 46 مرة، حيث قدم 27 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة 93%، كما صنع تمريرة مفتاحية، ولعب كرة عرضية ناجحة من أصل محاولتين، ونجح في المواجهات المباشرة، بعدما فاز في 5 مواجهات أرضية من أصل 6، فيما خسر امتلاك الكرة 4 مرات، وارتكب خطأ واحدًا، بينما تمكن عبد الحميد من كسب خطأين لصالحه.