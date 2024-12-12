"أحبط عودتنا وزاد المباراة تعقيدًا ".. مدرب سبورتنج براجا يتحدث عن تأثير لقطات سعود عبدالحميد مع روما

سعود قدّم ليلة لن ينساها أبدًا..

تحدث كارلوس كارفالهال، المدير الفني لنادي سبورتنج براجا، عن "تأثير لقطات" سعود عبدالحميد، ظهير أيمن روما، على المباراة التي جمعت بين الفريقين.

سعود سجل هدفًا مساء الخميس؛ ليقود روما للفوز (3-0) على سبورتنج براجا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

كارفالهال قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "روما سجل هدفًا من لعبته الهجومية الأولى، ثم سدد كرة على العارضة؛ وقتها.. دخل الشك والخوف في قلوب لاعبي فريقي".

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ورأى مدرب براجا أن فريقه كان قادرًا على العودة، في الشوط الثاني من المباراة؛ حتى جاء الهدف الذي سجله سعود عبدالحميد في الدقيقة 47، والذي أحبط لاعبيه بشكلٍ كبير.

وأكد كارفالهال أن المباراة زادت تعقيدًا، بعد اللعبة التي تحصل فيها ماتيوس ليما، حارس مرمى نادي سبورتنج براجا، على الكارت الأحمر "المباشر"، عقب تصديه لتسديدة سعود باليد، من خارج منطقة الـ18.

واعتبر كارلوس كارفالهال أن فريقه أهدر فرصتين أو ثلاثة، كانوا من الممكن أن يغيّروا من مجريات المباراة والنتيجة النهائية؛ ولكن في النهاية تفوق روما بسبب بعض التفاصيل؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن روما وصل إلى نقطته التاسعة، في المركز "الرابع عشر" بجدول ترتيب الدوري الأوروبي؛ بينما تجمد سبورتنج براجا عند النقطة السابعة، في المركز "25".