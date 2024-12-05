معاناة سعود عبد الحميد تستمر .. الأندية الأوروبية تتجاهل استعارته من روما!

ما هو موقف سعود عبد الحميد الآن؟

واصل النجم سعود عبد الحميد معاناته مع فريقه روما الإيطالي، في ظل تجميده وعدم حصوله على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق، حتى بعد قدوم المدرب كلاوديو رانييري.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن رانييري استقر على إعارة سعود عبد الحميد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ليحصل على فرصة أكبر للمشاركة، ومن ثم يتم تقييم مستواه.

ولكن .. كشفت صحيفة "il messaggero" الإيطالية، عن أنه أصبح من الصعب جدًا أن يجد روما فريقًا مهتمًا بسعود عبد الحميد داخل أوروبا، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن سعود أصبح خارج حسابات رانييري حاليًا، إذ لعب معه 12 دقيقة فقط في الدوري الإيطالي، ولكن الأندية الأوروبية لا تُريد الحصول على خدماته.

وانتقل سعود إلى صفوف روما في صيف 2024، ولكنه لم يُشارك مع الفريق سوى في 5 مباريات فقط بجميع البطولات، بواقع 214 دقيقة.