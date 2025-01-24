فيديو | صدمه في المرمى "الصغير" .. سعود عبد الحميد يلتحم مع ديفين رينش في تدريبات روما!

ديفين رينش أولى صفقات روما الشتوية..

أعلن نادي روما، عن أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي، بالتعاقد رسميًا مع الظهير الأيمن ديفين رينش، صاحب الـ22 عامًا، قادمًا من صفوف أياكس الهولندي، بعقد لمدة أربعة مواسم ونصف، حتى يونيو 2029.

ونشر روما عبر الحساب الرسمي على منصة (إكس)، مقطع فيديو لمشاركة رينش الأولى في تدريبات الجيالوروسي، والتي شهدت ظهور سعود عبد الحميد، حيث تدخل سعود على زميله الجديد، خلال التقسيمة، ما تسبب في سقوطه واصطدامه بعارضة المرمى الصغير، إلا أنه قام وصافح عبد الحميد وتبادلا الضحك على الواقعة.

وكان كلاوديو رانييري، المدير الفني لروما، قد أعرب عن إعجابه بالصفقة الجديدة، قائلًا إنه سعيد للغاية؛ كون ريتش لاعب جيد في الدفاع والهجوم، ويملك الذكاء التكتيكي الجيد.

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في المقابل، شهدت صفقة روما الجديدة، حالة من الجدل بين الجماهير السعودية، التي باتت تستفسر عن موقف سعود عبد الحميد، في ظل غيابه المتكرر عن المباريات، وإبقائه على مقاعد البدلاء، في ظل الاعتماد على جيانلوكا مانشيني أو زكي تشيليك في الدفاع، من الجهة اليمنى، وفي الوسط أليكسيس ساليمايكرز، ومن ثمّ التعاقد مع ظهير أيمن جديد في الفترة الشتوية، وهو ديفين رينش، الأمر الذي يزيد من احتمالات غياب سعود عن اللقاءات في الفترة المُقبلة.

وانتقل سعود عبد الحميد إلى صفوف روما، في الفترة الصيفية الماضية، بعقد لمدة 4 مواسم، إلا أنه لم ينل فرصة المشاركة مع الذئاب، سوى خلال 6 مباريات، سجل خلالها هدفًا في مرمى سبورتنج براجا البرتغالي، بالدوري الأوروبي، وصنع تمريرة حاسمة أمام ليتشي في الدوري الإيطالي.