أولى صدمات سعود عبدالحميد بعد الانتقال من الهلال إلى روما .. ورسالة تركي آل الشيخ للاعب!

أول لاعب سعودي يحترف في روما..

بعد ساعات من توقيع عقوده رسميًا.. تلقى النجم الدولي السعودي الشاب سعود عبدالحميد، أولى الصدمات مع فريق العاصمة الإيطالية روما.

روما تعاقد مع سعود "25 سنة"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صفقة قدرت قيمتها بـ2.5 مليون يورو تقريبًا، ولمدة 4 مواسم حتى 30 يونيو 2028.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الأربعاء، تأكد غياب النجم السعودي الشاب عن قمة الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي، التي تجمع فريق العاصمة مع يوفنتوس؛ على الرغم من أن الجهاز الفني كان ينوي الاعتماد عليه.

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الصحيفة كشفت عن أن سعود عبدالحميد، لم يحصل على "تأشيرة العمل" حتى الآن، والتي تسمح له بالمشاركة في مباريات فريقه الجديد روما.

وأعلنت عودة سعود إلى المملكة العربية السعودية، يوم الجمعة القادم، من أجل الانضمام إلى المنتخب الوطني في فترة التوقف الدولي؛ على أن يقوم بمراجعة السفارة الإيطالية، صباح الأحد، لاستخراج "تأشيرة العمل".

ومن ناحيته.. وجّه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، رسالة إلى سعود بعد انتقاله إلى نادي روما؛ وذلك خلال مؤتمر "موسم الرياض"، مساء اليوم الأربعاء.

آل الشيخ قال في كلمته خلال المؤتمر، الذي نقلته صحيفة "الرياضية": "أبارك لسعود عبدالحميد الاحتراف في روما (شريكنا الاستراتيجي)".

وأكد معالي المستشار أن الهيئة العامة للترفيه، لديها اتفاقية مع نادي روما، لخوض مباراة ودية في المملكة؛ لافتًا إلى أن فريق العاصمة الإيطالية قد يشارك في حفل اعتزال أحد النجوم السعوديين السابقين.