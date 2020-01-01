المتحدث باسم النصر: المربع الذهبي هو الحل الأفضل للدوري السعودي

المتحدث باسم النصر يريد تغيير النظام هذا الموسم

طالب سعود الصرامي المتحدث باسم نادي النصر السعودي اليوم السبت اتحاد كرة القدم السعودي بتغيير نظام دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي للموسم الجاري واعتماد نظام المربع الذهبي لحسم الفائز باللقب.

النصر يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 5 نقاط عن الهلال في الصدارة بعد 20 مباراة لكل منهما، وسيلعب المتصدر مع الاتفاق والوصيف مع الفيصلي في ختام الأسبوع الـ21 من البطولة مساء اليوم السبت.

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الصرامي قال عبر حسابه الرسمي على تويتر أن المربع الذهبي أفضل وسيلة لإعادة روح المنافسة للدوري ولمعالجة الأخطاء المؤثرة التي وقع بها الحكام وأثرت على جدول الترتيب.

إذ كتب "عودة المربع الذهبي أفضل قرار يمكن لاتحاد الكرة اتخاذه لإعادة روح المنافسة ومعالجة الأخطاء المؤثرة التي وقع فيها الحكام و أثرت على جدول الفرق• لا أعتقد أن اتحاد الكرة سيجد حرجًا في ذلك أو أن الوقت سيمنعه من إعادة المربع الذهبي بعد تعطل كأس آسيا للأندية والمنتخبات".

يُذكر أن النصر كان قد هاجم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مطالبًا بتغييره للأخطاء الكثيرة التي ظهرت خلال الموسم الجاري من الدوري السعودي، ولضمان عدالة المنافسة وحفاظًا على سمعة البطولة وكرة القدم السعودية.