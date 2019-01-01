سعفان الصغير: محمد عواد سيعود للإسماعيلي بعد رحلة السعودية

مدرب عواد يكشف عن مستقبله بعد انتهاء موسمه مع الوحدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

صرح سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى فريق النادي الإسماعيلي، على أنه لا توجد أي نية لانتقال محمد عواد لفريق مصري آخر، بعد انتهاء إعارته لصفوف الوحدة السعودي.

الإسماعيلي وافق على إعارة محمد عواد للوحدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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سعفان الصغير قال خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "محمد عواد سيعود للنادي الإسماعيلي بعد انتهاء إعارته للوحدة، ومجلس الإدارة هو المسؤول عن تجديد الإعارة من عدمه".

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مدرب حراس الإسماعيلي تابع: "عواد سيخوض معنا فترة الإعداد للموسم الجديد، وكل ما يقال عن أنه سينتقل للفريق الذي سيدفع أكثر سواء الأهلي أو بيراميدز، ليس له أساساً من الصحة".

هل يعاني الإسماعيلي من أزمة في حراسة المرمى بعد رحيل عصام الحضري؟، رد سعفان الصغير: "الفريق لا يعاني في هذا المركز، لأنه يمتلك محمد فوزي ومحمد مجدي فهما جيدان".

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واختتم الصغير تصريحاته قائلًا: "كنا نسعى للتعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، ولكن كان هناك مبالغة في المطالبات المادية، وهو الأمر الذي أوقف الصفقة".