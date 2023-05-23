سعر خيالي و7 أضعاف رنج روفر.. رونالدو يخطف الأنظار بسبب ساعته الجديدة

سعر ساعة رونالدو الجديدة يثير الجدل

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي ساعته الجديدة.

ويعد رونالدو، الشخص الأكثر متابعة على موقع التواصل الاجتماعي "Instagram" ويأتي في المرتبة الثانية بعد حساب Instagram الرسمي.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن ساعة رونالدو سعرها أكثر من سبعة أضعاف ما أنفقه على سيارته رنج روفر الثمينة.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو دفع 100 ألف جنيه استرليني لشراء هذه السياراة قبل بضع سنوات مما يعني أنه إذا دفع ثمن الساعة التي تبلغ 750 ألف جنيه استرليني فإنه أنفق سبعة أضعاف ما دفعه مقابل السيارة.

ويكسب النجم البرتغالي أكثر من 3 ملايين جنيه استرليني في الأسبوع من نادي النصر السعودي، ويحتاج المهاجم إلى إيجاد أشياء ينفق أمواله عليها ومن المعروف أنه يحب أن ينفق الأموال على الساعات.

Instagram

ويدخل لرونالدو مبلغ 3 ملايين جنيه استرليني أسبوعياً من خلال منشوراته عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" ومعظمها من خلال الدعاية.

جدير بالذكر أن رونالدو سجل مع فريق النصر السعودي هذا الموسم 13 هدفًا في 17 مباراة.