سعر بواتينج ينخفض بعد تصريحات هونيس واللاعب يتجه للتمثيل

توتر في علاقة النجم الألماني مع النادي البافاري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية ألمانية أن بايرن ميونخ يواجه أزمة في الحصول على مقابل مادي مرتفع لبيع نجمه جيروم بواتينج بعد أزمة التصريحات بين الطرفين مؤخراً.

بواتينج كان انتقد إدارة بايرن بسبب الوعود بلعب دور أساسي الموسم الماضي، ولكن فوجيء بتراجع دوره لاحتياطي بعد فشل رحيله إلى باريس سان جيرمان.

أولي هونيس، رئيس بايرن، رد على اللاعب بأن من الأفضل له الرحيل عن بايرن ميونخ بالفترة المقبلة في ظل عدم الاعتماد عليه كأساسي من قبل المدرب نيكو كوفاتش.

بواتينج: قد أبقى في بايرن ميونخ

نستعد لمشاهدة مدرب جديد يضاف لأول مرة في هذه القائمة 🌟



كلوب كان قريبًا أكثر من مرة للتواجد بجوار هؤلاء ولكنه فشل في النهاية وأمامه فرصة جديدة اليوم.. بينما بوتشينيو يسعى إلى مجاورة كبار مدربي أوروبا من النهائي الأول له ولفريقه 🔝 pic.twitter.com/2N8lMoDie7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

فيرجسون: بايرن ميونخ على الطريق الصحيح

وقالت "سبورت" الألمانية إن علاقة بواتينج مع المدير الرياضي حسن صالح حميديتش سيئة، وكذلك ليست بالطيبة مع كوفاتش، مما يجعل بقاءه صعباً رغم ترحيب اللاعب.

وأشارت الصحيفة أن حرب التصريحات بين الطرفين وإعلان هونيس علنًا موافقته على رحيل بواتينج جعلت سعر اللاعب ينخفض إلى 20 مليون يورو، مؤكدة وجود اتصالات مع يوفنتوس.

وكان وكيل اللاعب أكد أن لاعب بقيمة بواتينج وشهرته لن يجد صعوبة في إيجاد عروض من أندية القمة في الفترة المقبلة حال قرر الرحيل عن بايرن ميونخ.

وكشف اللاعب عبر صفحته على إنستجرام عن مشاركته في فيلم "Men in Black" بجزءه الجديد الذي سيطرح في دور العرض في يونيو المقبل.

ويمتد عقد اللاعب البالغ 30 عاماً مع بايرن ميونخ حتى يونيو من العام 2021.