سعد سمير: الجميع مستعد لمباراة صن داونز واعتدنا على الأمطار

الأهلي يواجه صن داونز في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد سعد سمير، لاعب الأهلي أن فريقه جاهز لمواجهة صن داونز، دون النظر إلى أي عوامل خارجية مثل الأمطار وغيرها، مشيراً إلى أن الأهلي هدفه الفوز فقط.

ويحل الأهلي ضيفاً على نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، عصر غد السبت في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا.

وقال سعد سمير في المؤتمر الصحفي للمباراة: "الأهلي يلعب جميع مبارياته بروح عالية، لتحقيق الفوز كما حدث في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري".

وواصل: "دائماً ما يقاتل لاعبو الأهلي لتحقيق الفوز، وهذا يبقي سر قوة الأهلي مهما تعاقبت الأجيال، نحن نحترم صن داونز وجهازه الفني، ولكن الجميع سيكون على قلب رجل واحد من أجل التأهل".

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وأكمل: "الفريق جاهز لخوض المباراة، سواء هطلت الأمطار أو لا، نحن مستعدون لمثل تلك الأمور، لقد مر علينا مثل هذه الظروف من قبل، آخرها كان مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري الأسبوع الماضي".

وتابع: "الأهلي لديه اسماً كبيراً في أفريقيا، هدفنا تحقيق لقب الدوري واستعادة اللقب الأفريقي من جديد، نتمنى أن يكون الفوز حليفنا أمام صن داونز".