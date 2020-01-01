سعد بقير سلاح أبها الجاهز لتحدي الهلال بكأس الملك

يبقى اللاعب التونسي سعد بقير أحد أهم وأبرز الأسلحة الهجومية في صفوف الفريق الجنوبي

تأمل جماهير نادي الهلال السعودي في مواصلة الانتصارات على جميع الأصعدة وفي مختلف المسابقات، حينما يلتقي الفريق أمام أبها في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويأمل الهلال في مواصلة مشواره الناجح من الموسم الماضي بعدما توج بدوري أبطال آسيا ثم استكمل النجاح خلال الموسم الحالي من خلال تصدره للدوري السعودي ووصوله إلى نصف نهائي كأس الملك.

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ولكن على الجانب الأخر، هناك طموحًا كبيرًا للمنافس نادي أبها، حيث تسعى إدارة النادي الجنوبي إلى تحفيز الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي بتجاوز الهلال والتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل أبها إلى نصف نهائي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه بعد أن تجاوز ضيفه الفتح في ربع نهائي البطولة بركلات الترجيح 5-3، حيث انتهى وقت المباراة الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويبقى اللاعب التونسي سعد بقير أحد أهم وأبرز الأسلحة الهجومية في صفوف الفريق الجنوبي الطامح في تحقيق انجاز تاريخي على حساب بطل آسيا.

وما يؤكد تميز بقير حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي خلال شهر ديسمبر الماضي، نظرًا للأداء المميز رفقة فريقه.

بقير الذي انضم لنادي أبها الصيف الماضي سجل حضورًا مميزًا في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفضل أرقامه وأداءه الفني المُميز.

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ويكفي القول أن بقير لاعب الترجي التونسي السابق رغم كونه لاعب جناح إلا إنه سجل 8 أهداف وتمكن من صناعة 7 أهداف لزملائه، ليصل عدد مساهماته في الأهداف إلى 15 هدف وذلك خلال 22 مباراة.

من ناحية التمريرات تمكن بقير من تمرير 625 تمريرة خلال الموسم الحالي، بنسبة نجاح وصلت إلى 75.8%، كما تحصل من المنافسين على 31 صربة حرة.

كل هذه الأرقام تؤكد أن بقير سيكون أحد أهم اللاعبين في خطة نادي أبها، خاصة في ظل التراجع الدفاعي لنادي الهلال والذي ظهر بشكل واضح في مباراة الفريق الأخيرة أمام ضمك، حيث سحل الأخير الهدف الوحيد من خطأ دفاعي فادح.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز أرقام اللاعب ....