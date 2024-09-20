"ستكون تجربة مختلفة" .. سعد الشهري يكشف عن رأيه في تعاقد النصر مع ستيفانو بيولي!

بعد أن كان مرشحًا لمساعدته .. الشهري يكشف عن رأيه في بيولي

كشف سعد الشهري، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي السعودي، عن رأيه في مسألة تعاقد النصر مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لتدريب الفريق الأصفر.

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وكان الشهري مرشحًا لتدريب فريق النصر، ولكن الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي، أكد أن كل ما تردد بشأن انضمام سعد إلى الجهاز الفني بقيادة بيولي غير صحيح.

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وقال سعد الشهري خلال تصريحات لبرنامج "دورينا غير": "الأهم هو الاختيار المناسب، وقد يكون بيولي من خلال تاريخه يتعاقد مع الأندية التي تعاني فنيًا على مستوى العناصر، ولكن أعتقد أن النصر مدجج بالنجوم وجاهز للعمل وليس لديه مشاكل مالية، ولذلك أرى أنها ستكون تجربة مختلفة لستيفانو".

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وأضاف: "من المتوقع أن نشاهد النصر بشكل مختلف بالعناصر الموجودة. تابعت المدرب خلال الفترة الماضية مع ميلان، فهو كان يلعب كرة هجومية وجيدة، ومميز دفاعيًا ومن ناحية الضغط أيضًا".

واختتم سعد الشهري تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن شخصية بيولي مهمة جدًا، فهو عاطفي نوعًا ما، واختيار جيد في هذا الوقت الضيق للعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين في النصر".