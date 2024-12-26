"الحفاظ على الأجيال ليس مسؤوليتي" .. سعد الشهري يرد بعد اتهامه بالتورط في تدهور المنتخب السعودي

المنتخب السعودي يُعيش واحدة من أسوأ فتراته..

رد المدرب سعد الشهري، على "الانتقادات" التي يتعرض لها حاليًا؛ بالتزامن مع تدهور أداء ونتائج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وقلة المواهب الوطنية.

الشهري أشرف لسنواتٍ عديدة على الفئات السنية للمنتخبات الوطنية السعودية؛ الأمر الذي دفع البعض لاتهامه بعدم اكتشاف مواهب كروية، تستحق تمثيل المنتخب الأول لكرة القدم.

وعن ذلك يقول الشهري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "الحفاظ على الأجيال؛ ليس من مسؤوليتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار المدرب السعودي إلى أنه استطاع تكوين أجيال في الفئات السنية للمنتخبات الوطنية، حققت إنجازات كبرى؛ إلا أن البعض لم يستطع الحفاظ والبناء عليها، من أجل المنتخب الأول.

واستعرض سعد الشهري إنجازاته عندما كان مدربًا في الفئات السنية للمنتخبات الوطنية؛ ومنها: تحقيق وصافة كأس آسيا 2016 والتأهل إلى المونديال عام 2017، مع منتخب الشباب.

ومن بين الإنجازات التي استعرضها الشهري؛ قيادته المنتخب السعودي تحت 23 سنة، للتأهل إلى أولمبياد 2020، والتتويج بلقبي أمم آسيا وكأس اتحاد غرب آسيا في نفس العام "2022".

ولم ينسَ الشهري ذكر إنجازاته في الفئات السنية للأندية أيضًا؛ وعلى رأسها التتويج بلقب الدوري الممتاز للشباب، مع القادسية والنصر.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، يُعاني حاليًا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، باحتلاله "المركز الرابع" في جدول ترتيب المجموعة الثالثة؛ بينما تنتظره مواجهة مصيرية أمام العراق في "خليجي 26"، لحجز بطاقة الصعود إلى نصف النهائي.