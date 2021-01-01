سطو مُسلّح على منزل دي ماريا وأنباء عن حالة اختطاف

سطو مسلّح عنيف على منزل دي ماريا أثناء تواجد العائلة بالداخل

في مشهد غير مألوف رصدت كاميرات لقاء باريس سان جيرمان ونانت التي شهدت فوز الأخير بهدفين لهدف نداء من المدير الرياضي ليوناردو للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو طالباً منه تبديل أنخيل دي ماريا عندما كانت النتيجة التعادل الإيجابي، وهذا ما حصل بالفعل ليتوجه اللاعب الأرجنتيني فوراً الى حجرة تبديل الملابس.

وفي معلومات صحفية متتالية نقلتها قناة Canal+ تم الكشف أن منزل دي ماريا تعرّض لسطو مُسلّح "عنيف" أثناء تواجد عائلته بالداخل، في حين تواردت الأنباء أن اللصوص اختطفوا أحد أفراد العائلة، لكن دون تأكيد على هذه المعلومة.

جول يؤكد



منزل دي ماريا تعرض لعملية سطو أثناء مباراة فريقه أمام نانت. 🏡



دي ماريا خرج من أثناء سير المباراة بعد دخول بوتشينيو إلى غرف الملابس وطلب أحد الأشخاص منه تبديل اللاعب. pic.twitter.com/4a1Dc5vdNU — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 14, 2021

وفي معلومات أخرى متزامنة تم الكشف عن تعرّض أكثر من لاعب في الوقت عينه لسرقة منازلهم لكن لم تُكشف بعد هوية هؤلاء اللاعبين.

وكان لاعبو باريس سان جيرمان تعرضوا هذا الموسم لموجة سطو على منازلهم، منهم سيرجيو ريكو وتشوبو موتينج.