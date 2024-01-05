سر حصول الهلال والنصر على الدعم الأكبر من "الاستقطابات" .. ومفاجأة منتظرة للاتحاد والأهلي!

أسرار جديدة من لجنة الاستقطابات عن دعم الأندية السعودية بـ"الصفقات العالمية"

SHAHID

الكثير من الأندية السعودية، اعترضت على "نسب الدعم" المقدمة من لجنة الاستقطابات؛ المسؤولة عن التعاقد مع النجوم العالميين، في الميركاتو الصيفي الماضي.

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على رأس هذه الأندية؛ الاتحاد الذي صرح رئيس مجلس إدارة شركته "غير الربحية" أنمار الحائلي، أن فريقه تحصل على دعم أقل بكثير من الهلال والنصر.

وفي هذا السياق.. نقل الإعلامي الرياضي فارس الفزي، عن مصادر بـ"لجنة الاستقطابات"، اعترافها بأن الدعم الذي تم تقديمه للأندية، في الصيف الماضي، لم يكن متساويًا.

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الفزي كشف عبر برنامج "دورينا غير"، عن أن هذه المصادر أكدت له بأن الدعم الأكبر في الصيف الماضي، كان موجهًا للأندية الأكثر جاهزية واستقرارًا من الناحية الفنية والإدارية والمالية، والأقل من حيث الديون؛ وفي مقدمتهم الهلال والنصر.

وحسب المصادر، ستحصل الأندية التي تلقت دعمًا أقل، على المبلغ المالي الأكبر في الصيف القادم، مع تقليل الأموال المخصصة للفرق التي تحصلت على الدعم الأكبر، في الميركاتو الماضي، مشددة في نفس الوقت، على أنه بداية من عام 2025، سيكون الدعم المقدم من لجنة الاستقطابات "متساويًا".

وإذا كانت تصريحات أنمار الحائلي - صحيحة -؛ فهذا يعني أن نادي الاتحاد إلى جانب الغريم الأهلي، سيحصلا على دعم مالي أكبر من الهلال والنصر، في صيف عام 2024؛ ما يسمح لهما بخطف الصفقات الأضخم في الميركاتو.

SHAHID