سر بيلينجهام.. هل تعلم لماذا يرتدي نجم ريال مدريد جوارب مثقوبة؟

كل ما تريد معرفته عن جوارب بيلينجهام المثقوبة

بدأت ظاهرة "الجوارب الممزقة" في الانتشار بملاعب كرة القدم خلال المواسم الأخيرة، إذ تتزايد أعداد اللاعبين الذين يثقبون جواربهم أثناء المباريات.

ولفتت الظاهرة الأنظار بعدما طبقها العديد من نجوم كرة القدم مؤخرًا، ويعد أبرزهم في الوقت الحالي الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد.

وتساءل كثيرون عن سر الدوائر المفتوحة بتلك الطريقة في جوارب بيلينجهام وغيره، وهو ما أجاب عنه الخبراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يبرر اللاعبون ثقوب الجوارب بأنها تخفف الشعور بتقييد عضلات الساق، الذي يسببه ارتداء الجوارب الضيقة، ما قد يؤدي إلى مشكلة في الدورة الدموية.

وحسب دكتور اللياقة البدنية ستيفان فوسن، فإن القماش المحكم على ساق اللاعب يمكن أن يتسبب في تعطيل الدورة الدموية حول ربلة الساق، ما يؤدي لتشنج أو شد العضلات خلال المباريات.

وسبق وكشف كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي عن سبب تمزيق جواربه، فقال: "كانت ضيقة للغاية وتسبب ضغطًا على ربلة الساق، فحاولت ثقبها لمجرد الاسترخاء وتخفيف التوتر، ثم خضت عدة مباريات جيدة، فقلت "سأستمر في قطع الجوارب".

ويتيح موقع أمازون السعودية الكثير من الجوارب الرياضية ذات الجودة العالية، والتي تحتوي على فتحات تهوية متوافقة مع المعايير الطبية، ويمكنكم الاطلاع عليها (من هنا).

والجميل أنك لا تحتاج إلى تمزيق الجوارب من أجل الشعور بالراحة، كما فعل ووكر، لأنها مصنعة وفق معايير طبية تحافظ على تدفق الدماء إلى الساق.

وتتميز الجوارب الرياضية بأنها مصنوعة من مادة السيليكون المضاد للانزلاق، ما يمنحها تصميمًا سميكًا ومدمجًا، يساعد على امتصاص الصدمات ويسهّل تصريف العرق إلى الخارج.

ويمكنكم شراء المنتج الذي يحافظ على الجزء الداخلي للحذاء منتعشًا وباردًا، ويضمن التهوية الجيدة (من هنا) بسعر 59.99 ريال سعودي.