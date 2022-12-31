سر المكالمة التي أبعدت رونالدو عن ريال مدريد ونقلته إلى النصر!

كيف خذل ريال مدريد رونالدو؟

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا بالأمس انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى صفوف الفريق لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر.

وتفاوض الطرفان لمدة 40 يومًا وتم الاتفاق على كل شئ، على الرغم من نفى رونالدو هذه الأخبار خلال مونديال قطر 2022.

وقاد ريكاردو ريجوف وهو شخص قريب جدًا من رونالدو المفاوضات كاملة ولم يكن للوكيل خورخي مينديز أي دور في انتقال النجم البرتغالي إلى المملكة العربية السعودية.

وبعد خروج البرتغال من كأس العالم عاد رونالدو إلى مدريد وطلب الإذن بالتدريب في ملعب تدريب ريال مدريد في فالديبيباس.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ رونالدو انتظر مكالمة من ريال مدريد لم تأته أبدًا وتم التوصل إلى الصفقة بعد أن وجد النصر مخرجًا للعديد من اللاعبين بينما تعثرت الصفقات مع لاعبين آخرين.

وحسم النصر العديد من الاتفاقيات التجارية لجعل رونالدو اللاعب الأعلى أجراً في جميع أنحاء العالم.