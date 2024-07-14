"الأمين جمال نصراوي إيبانا".. مساعدة لا تنسى وراء اسم "لامين يامال"!

ما سر التسمية؟

يعرف كثيرون أن اسم لامين يامال يعود إلى أصل عربي "الأمين جمال"، لكن أحدًا –من خارج عائلة نجم منتخب إسبانيا- لا يعرف سر هذا الاسم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن السبب الحقيقي وراء تسمية لامين يامال بهذا الاسم، هو أنه قبل ولادته تلقى والداه مساعدة من شخصين، كان أحدهما يسمى لامين والآخر يدعى يامال، لذلك قرر والداه تسميته بهذا الاسم.

أما الاسم الكامل للشاب البالغ من العمر 17 عامًا فهو "لامين يامال نصراوي إيبانا"، حيث كان إيبانا لقب والدته التي تعود إلى غينيا الاستوائية ونصراوي هو اسم والده (المغربي).

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وسجل يامال هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة مع إسبانيا في بطولة أمم أوروبا يورو 2024، ليصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل ويصنع في تاريخ البطولة القارية العريقة.

ويستعد يامال لقيادة إسبانيا في مواجهة إنجلترا مساء اليوم الأحد، على ملعب برلين الأولمبي في المباراة النهائية لليورو.