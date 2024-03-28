سريع الغضب وقليل الخبرة وفقير الألقاب .. برشلونة يضع قائمته النهائية لخليفة تشافي!

حيرة داخل النادي الكتالوني

قام نادي برشلونة الإسباني بإجراء تحليلًا شاملًا لسوق المدربين، من أجل وضع قائمة نهائية لاختيار المدرب القادم لخلافة تشافي هيرنانديز.

المدرب الكتالوني أعلن رحيله عن برشلونة بنهاية هذا الموسم، وهناك بعض الأنباء حول إمكانية استمراره بسبب تحسن النتائج في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ولكن هذا لم يمنع الإدارة برئاسة جوان لابورتا وديكو المدير الرياضي من البحث عن البديل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون يأتي على رأس القائمة، بسبب السمعة الطيبة التي يمتلكها وطبيعته الهجومية، وقدرته على لعب كرة أنيقة ومساعدة فريقه على الإبداع والاحتفاظ بالكرة والهروب من الضغط.

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ولكن على الجانب الآخر تأتي قلة الخبرة الأوروبية وحقيقة أن لديه شرط جزائي يتراوح بين 10 إلى 25 مليون يورو، كبعض الأسباب التي قد تقلل من حظوظه.

ويأتي بعده الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي يقود ثورة آرسنال في الدوري الإنجليزي، حيث يعرف الكثير عن برشلونة بسبب لعبه هناك لفترة، ولكن قلة خبرته هو الآخر وصعوبة إخراجه من النادي اللندني قد تعطل أي انتقال محتمل.

اسم آخر يظهر وهو توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، حيث أدى رحيله المُعلن عن النادي البافاري بنهاية الموسم إلى طرحه على طاولة برشلونة، بالإضافة لعمله مع بيني زاهافي وكيل الأعمال المٌقرب من لابورتا، ولكن هناك تحفظات حول عدم تمتعه بالاستمرارية بالإضافة لشخصيته سريعة الغضب التي لا تتحمل الضغط الواقع على أي مدرب للفريق الكتالوني.

وأخيرًا يأتي يوليان ناجلسمان، مدرب صاحب فكر عظيم ويعمل حاليًا كمير فني لمنتخب ألمانيا، ولكن إدارة برشلونة تميل لشخص أكثر حصولًا على بطولات وهذا ما يفتقده المدرب الشاب.