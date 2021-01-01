"سرقتاه وتخلتا عنه".. محامي مارادونا يفتح النيران على نجلتيه!

ماتياس مورلا محامي مارادونا وصديقه يكشف عن تفاصيل علاقة النجم الأرجنتيني السيئة بنجلتيه!

كشف ماتياس مورلا محامي وصديق النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا عن تفاصيل علاقته السيئة بنجلتيه جيانيا ودلما.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، وأكد خلالها أن السنوات الأخيرة في عمر مارادونا كانت علاقته بنجلتيه هي الأسوأ فيها.

وقال مورلا: "مارادونا لو استيقظ ووبخني سيكون ذلك لسبب وحيد، وهو عدم اهتمام بدخول شريكته السابقة روسيو لإلقاء نظرة الوداع عليه، لقد أحبها كثيرًا".

وأضاف: "لقد كان دائم العراك مع دلما وجيانيا، وشعر بالخيانة والسرقة، خلال سبع أعوام لم يتصلوا حتى ليقدموا التهنئة له بعيد ميلاده أو برأس السنة".

وأكمل: "لو استيقظ سيمنعهما من الاستمرار في الهجوم على شخصي، الفتاتان تكرهاني منذ أن تسببت في إيقاف البطاقات الإئتمانية الخاصة بهما في 2014".

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وأردف: "يوجهان الاتهامات لي أنني خطفت والدهما منهم، لكن في الحقيقة فهما لم يكونا يتصلان به حتى، لم يتصل به بشكل يومي سوى شقيقاته".

وأنهى كلماته حول مشاكل مارادونا في الشرب: "بدأ ذلك بعد أن تركته روسيو، لقد أحبها كثيرًا وهي لم تبادله نفس الشعور، وذلك كان صعبًا للغاية بالنسبة له أن يتعامل معه".

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد ودع عالمنا في الـ 25 من نوفمبر الماضي بعد ساعات من دخوله للمستشفى بعدما تدهورت حالته الصحيفة.