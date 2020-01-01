سرقة منزل فابينيو أثناء احتفاله بالدوري الإنجليزي

السرقة تفسد احتالات فابينيو بلقب الدوري الإنجليزي

تعرض متوسط الميدان الدولي البرازيلي فابينيو للسرقة أثناء احتفاله رفقة زملائه بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز واستلام كأس البطولة.

وكان ليفربول قد حصل على كأس البريميرليج مساء أمس الأربعاء في ليلة تاريخية في أنفيلد رفع فيها القائد جوردان هندرسون اللقب وسط احتفالات جنونية من اللاعبين والجماهير المتواجدة خارج الملعب وفي المنازل.

ولكن وسط تلك الاحتفالات التي عاشها اللاعبون، كان لاعب الوسط البرازيلي فابينيو ضحية حادثة سطو يوم الأربعاء عكرت عليه صفو احتفالاته والأجواء السعيدة.

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وتم استهداف منزل لاعب الوسط أثناء وجوده هو وعائلته، حيث ورد أن الاقتحام حدث بين الساعة 3 مساءً بتوقيت جرينتش بعد ظهر الأربعاء و الرابعة صباحًا بتوقيت جرينتش من صباح الخميس.

وتتزامن تلك الفترة مع الوقت الذي قضاه فابينيو في أنفيلد رفقة زملائه احتفالًا بلقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على تشيلسي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من البريميرليج.

وأكدت الشرطة أن عددًا من قطع المجوهرات الثمينة بالإضافة إلى سيارة أودي رمادية قد تمت سرقتهم من منزل فابينيو مساء أمس، وجاري العمل على ملاحقة الجناة.

وتم استرداد السيارة، حيث كانت السيارة موجودة في ويجان بعد وقت قصير من اكتشاف السرقة مما سهل عملية استعادتها.

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يذكر أن العديد من لاعبي كرة القدم قد تعرضوا لعمليات سطو هذا الموسم، وخاصة في فترة توقف فيروس كورونا وما بعدها.