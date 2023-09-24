سرقة القرن؟ .. الكشف عن سعر رحيل كانسيلو نهائيًا عن مانشستر سيتي

برشلونة قد يحصد صفقة هائلة بمقابل زهيد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة قد يضم اللاعب جواو كانسيلو بشكل نهائي برقم زهيد في المتناول في ظل الظروف المالية التي يعاني منها.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي فيرناندو بولو العامل في صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والذي أكد أن عدة مصادر قريبة من كانسيلو قد كشفت عن الرقم الذي يتوقعون إتمام الصفقة به.

وأوضحت أن المبلغ المتوقع سيكون 25 مليون يورو هذا بجوار بعض المتغيرات في عقد البيع النهائي بين برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي.

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وكان كانسيلو قد قدم مستويات رائعة رفقة برشلونة في المباريات القليلة التي شارك فيها مع الفريق، وكان آخرها قلبه لنتيجة مباراة سيلتا فيجو بهدف وصناعة في الوقت القاتل.

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جدير بالذكر أن كانسيلو كان قد انضم إلى صفوف برشلونة في صفقة إعارة لمدة موسم واحد فقط، دون وجود أي بنود جبرية على الشراء، كما ذكرت تقارير أنه هناك اتفاق شفهي بين النادي الكتالوني نظيره الإنجليزي على العملية، لكن ظروف اللعب المالي النظيف للبلوجرانا حالت دون ذكر ذلك في التعاقد.