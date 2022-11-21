سداسية إيران ليست الأولى.. ما هو أكبر فوز لإنجلترا بكأس العالم؟

هل هو الفوز الأكبر في تاريخ إنجلترا بكأس العالم؟

استطاع المنتخب الإنجليزي تحقيق فوز كبير على فريق إيران بنتيجة 6-2، عناصر الأسود الثلاثة قدمت عرضًا رائعًا وضمنت نقاط اللقاء مبكرًا.

وبعد تحقيق هذا الفوز التاريخي ظن البعض أنه أكبر انتصار للمنتخب الإنجليزي في تاريخ كأس العالم، لكن هذه ليست حقيقة، حيث أن فريق الأسود الثلاثة لديه مكسب أكبر من ذلك.

يأتي فوز اليوم في المرتبة الثانية كأكبر انتصار للمنتخب الإنجليزي، وذلك بعد أن هزم فريق الأسود الثلاثة بنما بنتيجة 6-1 في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وتألق يومها مهاجم فريق توتنهام هاري كين حينما سجل هدفين على عكس فشله اليوم في وضع الكرة بالشباك على الرغم من تألق المنتخب الإنجليزي في اللقاء.

جدير بالذكر أن منتخب الأسود الثلاثة سوف يلعب ضد فريق الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.