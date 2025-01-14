تغيّرت النظرة مع أموريم..

كشف تقرير صحفي عن كواليس جديدة من غرفة ملابس مانشستر يونايتد، أثناء وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فترته الثانية بالنادي، وذلك قبل الرحيل إلى النصر السعودي فريقه الحالي.

ويُعتبر النجم البرتغالي أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، وحقق مكانة أسطورية في أولد ترافورد، ومع ذلك لم تسر فترته الثانية بشكل جيد، حيث غادر النادي بعد خلافات كبيرة مع مدربه إريك تين هاج.

وذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية، أن النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، أظهر استياءه من تواجد ماجواير كقائد للفريق آنذاك.

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وأوضحت أنه في الوقت الحالي، مع المدرب الجديد روبن أموريم: "لم يعد أحد يقلب عينيه (سخرية) في غرفة تبديل الملابس عندما يتحدث ماجواير، كما كان معروفًا عن كريستيانو رونالدو".

في عام 2023، ذكرت تقارير صحفية أن رونالدو طلب أن يكون قائدًا للفريق، بدلًا من ماجواير، لكن طلبه رُفض من قبل المدرب المؤقت حينئذ رالف رانجنيك.

ربما لم يثر ماجواير إعجاب رونالدو، إلا أنه اكتسب احترام وإعجاب المدرب روبن أموريم، ليشارك في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ما أدى إلى تفعيل يونايتد بند تمديد عقده لمدة عام واحد.