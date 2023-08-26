سخر من فريقه فانظر ماذا حدث .. مانشستر يونايتد "يقصف جبهة" أسطورة النادي!

سخر ريو فيرديناند، أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق، من نتيجة مباراة الشياطين الحمر اليوم خلال الشوط الأول أمام نوتينجهام، بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتأخر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، خلال الشوط الأول من مباراته أمام نوتينجهام، ولكنه حول تأخره لفوز مثير بنتيجة 3-2، ليحقق فوزه الثاني ببداية مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.
ونشر فيرديناند، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "أكس" أثناء لعب المباراة قائلًا: " أنا ذاهب للنوم" في إشارة واضحة منه على عدم رضاه عن أداء الفريق.
ليرد عليه الحساب الرسمي لفريق مانشستر يونايتد بعد فوزهم: بعباراة :" استيقظ استيقظ".
ورغم فوز مانشستر يونايتد بمباراتين وخسارته مباراة واحدة من ثلاث جولات حتى الآن، واحتلاله المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، إلا أنه يتعرض لانتقادات قوية بسبب بدايته التي يصفها البعض بالضعيفة.